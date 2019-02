OM : Fin de la mise en examen de José Anigo

Dans : OM, Ligue 1.

L’enquête copieuse sur les transferts douteux de l’OM et les liens avec le grand banditisme est toujours en cours, plus de sept ans après son ouverture. Mais José Anigo n’est plus mis en examen dans cette affaire, et a été placé en tant que témoin assisté. L’ancien joueur, entraineur, directeur sportif et recruteur du club provençal a vu les charges contre lui être reconsidérées car elles étaient « insuffisamment caractérisées », annonce La Provence. José Anigo était accusé « d’abus de bien sociaux, de complicité et association de malfaiteurs » et il rejoint ainsi plusieurs anciens dirigeants de l’OM qui ont vu leur mise en examen être levée, comme Pape Diouf, Jean-Claude Dassier ou Philippe Pérez.