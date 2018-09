OM : Favori contre l'OM ? Galtier remet les pendules à l'heure

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Dimanche soir, Lille recevra l'Olympique de Marseille dans un stade Mauroy plein à craquer. Et si l'an passé, le LOSC pouvait craindre le pire en accueillant l'OM, le club nordiste a retrouvé des couleurs au point même de pouvoir envisager sérieusement une victoire face à une formation phocéenne capable souvent du meilleur et parfois du pire. Quoi qu'il en soit, Christophe Galtier refuse de rouler des mécaniques avant de défier l'équipe de Rudi Garcia.

Et le coach lillois de rappeler quand même que l'Olympique de Marseille avait des atouts majeurs dans son jeu. « Marseille est une équipe qui a un potentiel offensif énorme, avec deux joueurs de très très haut niveau que sont Florian Thauvin et Dimitri Payet. Si on les laisse un peu trop faire, on peut être rapidement en danger. Ils paraissent un peu moins sûrs que l'an dernier sur le plan défensif, pour différentes raisons, mais c'est une équipe complète, qui va se battre pour le titre. On est outsiders sur ce match, mais on doit jouer sans retenue, sans appréhension. L'objectif sera de gagner, mais pour cela, il faudra maintenir une certaine exigence », a prévenu Christophe Galtier, histoire que tout le monde ne s'enflamme pas trop vite.