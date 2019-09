OM : Fan de Ben Arfa, Villas-Boas a la solution pour remplacer Thauvin

Dans : OM, Mercato.

A deux jours du déplacement à Monaco dimanche soir, André Villas-Boas était très attendu en conférence de presse.

Le sujet du jour concernait évidemment l’indisponibilité de Florian Thauvin jusqu’à la trêve hivernale. Une absence que l’Olympique de Marseille peut compenser avec l’arrivée d’un joueur libre comme Jérémy Ménez ou Hatem Ben Arfa, dont le nom revient énormément ces derniers jours. Mais ça, c’était avant la mise au point de l’entraîneur olympien, qui a annoncé la décision de ses supérieurs.

« Ben Arfa ? J'ai vu cette news. Mais on ne va pas faire de mouvements pour Ben Arfa, ni pour quelque autre joueur, je pense. Ce n'est pas une critique pour la qualité du joueur, qui est important, qui a fait de très bonnes choses l'année dernière, mais seulement parce que c'est la décision que nous avons prise, a calmé le Portugais, sans s’attendre à un rebondissement. Seulement si j'ai une surprise (rires), mais non, je ne pense pas. »

Une chance pour les minots

L’OM s’appuiera donc sur les éléments de son effectif, à savoir Bouna Sarr, Nemana Radonjic et le jeune Isaac Lihadji. « On doit travailler sur des options. Heureusement, on a des joueurs comme Bouna dans de bonnes passes. On a dans l'effectif les options que l'on peut trouver. Nemanja est revenu un peu fatigué mais je pense qu'il sera bien pour le match. Isaac va prendre deux semaines avant de reprendre l'entraînement », a énuméré Villas-Boas, qui compte également sur la polyvalence de Florian Chabrolle. De quoi mettre un terme au dossier.