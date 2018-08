OM : Eyraud a un regret sur le mercato de l'OM et ce n'est pas l'attaquant

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Sauf grosse surprise, Nemanja Radonjic sera le dernier renfort de l'Olympique de Marseille du mercato estival 2018, aucun attaquant ne semblant devoir être annoncé d'ici minuit du côté de l'OM. Au moment d'évoquer ce marché des transfert, Jacques-Henri Eyraud avoue qu'il a un grand regret et non ce n'est pas d'avoir manqué Mario Balotelli ou un autre buteur. Ce regret, c'est de ne pas avoir réussi à faire venir un arrière gauche que les dirigeants et le staff phocéens avaient dans le collimateur.

« Ce que l’on recherchait pour le poste d’arrière gauche c’était une doublure et avec Andoni on avait identifié un joueur qu’on trouvait bien adapté pour ce rôle-là. Cela n’a pas pu se faire et on le regrette, mais néanmoins on a des solutions issues de notre centre de formation. On aurait aimé trouver une doublure à Jordan Amavi, mais on ne va pas recruter pour recruter et on fera avec les ressources et les talents que nous avons », a confié le dirigeant marseillais, qui n'a pas dit qui était ce défenseur visé.