OM : Eyraud trop nerveux ? Les supporters ne le loupent pas

Dans : OM, Ligue 1.

La crise n’est pas encore totale, mais la magie n’opère clairement plus à Marseille à l’approche de la fin d’année.

Même un résultat positif à Angers ce samedi aurait du mal à faire passer la pilule de cette première partie de saison ratée, avec en point d’orgue une élimination à domicile face à Strasbourg en Coupe de la Ligue. Ajoutez à cela le mercato clairement raté et le parcours européen catastrophique, et les supporters n’hésitent plus à exprimer leur lassitude. Si la démission de Rudi Garcia est régulièrement demandée désormais, les South Winners s’en prennent eux à Jacques-Henri Eyraud, dont ils ne digèrent visiblement pas l’attitude. C’est donc en maniant l’ironie par rapport au célèbre épisode de la tisane que les fans de l’OM ont attaqué le président olympien.

« En cette fin d'année, nous remarquons un peu de nervosité au sein du club, c'est pourquoi nous conseillons à tous les membres du club, tout particulièrement à la direction qui préfère s'acharner sur ses propres supporters en les sanctionnant avec zèle et arrogance, de prendre une bonne tisane afin de vous permettre de prendre rapidement du recul pour rectifier vos erreurs et passer de bons moments !! », a livré le groupe des South Winners, qui ne digèrent visiblement pas les amendes, prix augmentés et tapage sur les doigts de ces dernières semaines.