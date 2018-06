OM : Eyraud se fait clasher par les Yankee, le défi est lancé !

Dans : OM, Ligue 1.

Les Yankee sont désormais mis sur la touche par l'Olympique de Marseille, l'OM refusant désormais que le groupe historique de supporters soit considéré comme un groupe officiel et lui retirant le droit de vendre des abonnements pour la saison 2018-2019. Mais l'association a décidé d'attaquer cette décision en justice et Michel Tonini, le président des Yankee tape dur sur Jacques-Henri Eyraud, l'actuel président de l'Olympique de Marseille et le défie ouvertement.

« Les accusations qui sont faites à ma personne et à l'association des Yankee, c'est un juge qui décidera si elles sont marquées du sceau de la vérité ou si c'est que des mauvais prétextes. On avait tout vu dans l'histoire de l'OM mais un président qui s'en prend à ses propres supporters, c'est inédit, insultant ! S'il pense pouvoir venir organiser les tifos et faire chanter le virage Nord du Vélodrome, je lui souhaite bien du courage. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il s'est attaqué à ses propres supporters, ceux de l'OM. Je ne lui donne plus aucun crédit en tant que président de l'OM. C'est un aventurier qui est venu gagner de l'argent. L'OM sans ses supporters, ce n'est plus l'OM ! Je donne rendez-vous à Jacques-Henri Eyraud la saison prochaine au premier match avec les Yankee dans le stade Vélodrome ! », a confié, dans La Provence, Michel Tonini, visiblement pas plus inquiet que cela suite à la décision radicale des dirigeants de l'Olympique de Marseille.