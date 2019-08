OM : Eyraud se défend de faire tout et n'importe au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après avoir annoncé que l'Olympique de Marseille allait désormais faire confiance aux jeunes joueurs, l'OM n'a pas vraiment misé sur la jeunesse au mercato, puisque le club phocéen a déjà fait signer Alvaro Gonzalez, âgé de 29 ans et devrait faire signer dans les prochaines 48 heures Dario Benedetto, qui a lui aussi 29 ans. Autrement dit, on a déjà vu plus jeune. Mais dans L'Equipe, Jacques-Henri Eyraud se défend de dire des choses et de faire le contraire lors de ce marché des transferts 2019, ce qui les supporters lui reprochent de souvent faire depuis qu'il est aux commandes de l'OM.

Mais pour JHE, compte tenu des postes en questions, il était indispensable que l'Olympique de Marseille mise sur du solide. « Cela ne remet pas en cause notre politique de recrutement. Sur ces profils, nous recherchions des joueurs expérimentés. Mais le projet est toujours d’aller chercher des talents en devenir », prévient le président de l'OM, qui ne veut pas que le club phocéen se contente d'empiler des joueurs expérimentés sans réellement avoir un projet d'avenir. Un choix bien évidemment aussi imposé par la situation de l'Olympique de Marseille, encore plus obligé de décrocher un ticket européen la saison prochaine. Et cela tombe bien, André Villas-Boas assume totalement cet objectif.