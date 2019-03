OM : Eyraud révèle les secrets du mercato à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Samedi, avait lieu au Vélodrome la première réunion annuelle d'OM Nation, l'outil de marketing mis en place par l'Olympique de Marseille pour fidéliser ses supporters. 250 adhérents étaient présents et ont eu l'occasion d'échanger avec Jacques-Henri Eyraud. Le président de l'OM a notamment évoqué le mercato, estimant que tout n'avait pas été parfait, mais qu'on avait été très dur avec lui en attaquant la qualité du recrutement phocéen. Il est vrai que la signature de Mario Balotelli, et les résultats de l'Olympique de Marseille permettent à JHE de ne plus trop faire profil bas.

Et le président de l'Olympique de Marseille de donner une leçon de mercato. « Je ne sais pas ce que c'est un bon mercato (...) Si vous me citez un club de foot qui fait mouche à chaque coup, alors allez-y. Ça n'existe pas. Il y aura des grands succès, des bien moins bons. Dans un premier temps, on s'est orienté vers des joueurs expérimentés. Le cas de Lille est très intéressant car ils se sont rebâtis uniquement sur des jeunes. Au vu de ce qui se passe pour eux cette saison, il a été intéressant de voir comment ils ont corrigé le tir. On a voulu faire la même chose, à savoir équilibrer notre équipe entre des joueurs expérimentés et des jeunes talents. On a plutôt commencé par recruter des joueurs expérimentés, et on se rabat désormais sur des profils plus jeunes. C'est toujours facile de juger un mercato a posteriori. On juge un mercato à la fin de la saison. On lit tellement de conneries dans certains médias. C'est impressionnant. Si vous pensez que la période difficile qu'on a connu est liée à des jalousies autour des salaires, libre à vous de le faire. Mais ça ne répond à aucune réalité », a expliqué Jacques-Henri Eyraud, qui sait cependant que si l'OM ne finit pas sur le podium son mercato sera probablement encore critiqué.