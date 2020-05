OM : Eyraud refuse la vente de Marseille

Dans : OM.

Cela passe rapidement d’un feuilleton à l’autre à Marseille, et la rumeur de la possible vente de l’OM a été balayée par le départ d’Andoni Zubizarreta, et les interrogations sur l’avenir d’André Villas-Boas.

Maintenant que le Portugais a décidé de rester, Jacques-Henri Eyraud se trouve quelque peu renforcé. Le président du club phocéen a en effet toujours eu l’appui de Frank McCourt, et même s’il est souvent désigné comme le coupable de la gestion économique délicate du club, il a forcément aussi appliqué la direction politique voulue par le propriétaire. Ainsi, pour Romain Molina, malgré les difficultés actuelles et le froid qu’il entretient à la fois avec le public et le vestiaire, JHE a tout intérêt à conserver son poste au chaud. Une vente du club, et un changement drastique de l’ensemble de l’organigramme, le mettrait à la porte et ferait de son passage à l’OM un échec en terme de gestion et de management.

« Qui dirige ce dossier ? Ce sont directement les hommes de Frank McCourt pas les dirigeants du clubs. Eux continuent de gérer le fonctionnement du club. Eyraud, lui, il n’a aucun intérêt à ce que le club soit vendu. La vente se serait même terrible pour JHE. Il va où après… Même s’il rêve d’une carrière politique, plus il reste à l’OM mieux c’est pour lui… Une vente d’un club, tu peux avoir un coup de bol et cela se fait très rapidement, mais sinon cela prend du temps, cela peut durer des années. On peut prendre l’exemple de l’OM avec MLD. Il y a un autre problème en France c’est que les clubs demandent des prix bien trop élevés par rapport à ce que ça coûte », a livré le journaliste dans un live Youtube avec Thibaud Vézirian. En effet, la veuve Louis-Dreyfus pourra le confirmer, gérer l’OM lui a coûté beaucoup d’argent, pour beaucoup de soucis, et aucun retour sur investissement. Une aventure similaire est en train d’être vécue par Frank McCourt à l’OM depuis son arrivée…