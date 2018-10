OM : Eyraud raconte ce souvenir « épouvantable » à l’OM

Dans : OM, Ligue 1, Europa League.

Président de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Jacques-Henri Eyraud commence à avoir du recul sur son action. Et dans une interview accordée à RMC Sport, la tête pensante du projet McCourt a fait un premier bilan, dévoilant notamment son pire souvenir dans la cité phocéenne. Et pour lui, il n'y a rien eu de pire à Marseille depuis 2 ans que le match de Ligue Europa à huis clos contre Francfort (défaite de l'OM 1-2).

« Ce que je tiens à souligner, c’est que les supporters de l’OM sont essentiels. La meilleure façon de s’en rendre compte est d’assister à un match officiel dans un stade vide. Ce match contre Francfort a été, et de très loin, la pire expérience depuis que je suis à la tête du club. C’était épouvantable » a expliqué Jacques-Henri Eyraud, qui s’est également exprimé sur les fumigènes, un point sur lequel il ne cédera pas.

Eyraud ne digère toujours pas les débordements à Lyon

« Bien sûr, je comprends que cela puisse froisser des responsables de groupes de voir le club prendre des décisions difficiles à leur encontre. Mais dépenser plus d’un million d’euros en sanctions financières liées aux fumigènes… Ce n’est pas possible de reproduire cela d’une saison à une autre. Ni d’être interdit de compétition européenne, car ce n’est ni plus ni moins que la fin de notre projet. Je crois qu’ils ont compris la situation dans laquelle nous étions par rapport aux sanctions de l’UEFA. Ce qui est arrivé lors de la finale de la Ligue Europa à Lyon est difficile à accepter » a confié le président marseillais, bien décidé à ne plus tolérer aucun débordement de la part des supporters marseillais. Que cela plaise, ou non.