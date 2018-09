OM : Eyraud plus populaire d'Aulas, mais il salive quand même

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Dans un sondage réalisé par le magazine Capital sur les patrons les plus populaires de France, Jacques-Henri Eyraud se classe sixième et premier représentant d'un club de foot, devant Jean-Michel Aulas et Nasser Al-Khelaifi. Mais, plutôt que de se gargariser de cette position, le président de l'Olympique de Marseille reste modeste, conscient qu'il est que ce sondage flatteur pour lui l'est surtout pour l'OM. Et JHE d'avouer qu'avant de le comparer avec son homologue lyonnais il devra gagner des titres.

Car Jacques-Henri Eyraud sait que pour l'instant, il doit encore obtenir des trophées pour espérer être un grand patron de l'Olympique de Marseille. « À travers moi, c'est évidemment l'Olympique de Marseille que l'on récompense. Je ne m'y trompe absolument pas. C'est un club qui véhicule des valeurs positives, dans lequel les Français se reconnaissent. Je consacre toute mon énergie à le servir au mieux, en restant fidèle à son ADN, tout en basculant son organisation dans le XXIe siècle. Mais quand j'aurai le dixième du palmarès de Jean-Michel Aulas, on en reparlera », a prévenu, dans La Provence, le président de l'OM. Une modestie qui est à son honneur, même si forcément il doit apprécier cette reconnaissance.