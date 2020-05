OM : Eyraud magicien ou mythomane, ça va vite se savoir

Dans : OM.

Jacques-Henri Eyraud l’a répété à de nombreuses reprises, le mercato ne rimera pas avec soldes du côté de l’Olympique de Marseille cet été.

Malgré un besoin urgent de vendre pour environ 60 ME, le club phocéen n’entend pas liquider la moitié de son effectif. Cela passerait d’autant plus mal que selon les informations obtenues par La Marseillaise, Jacques-Henri Eyraud a promis à André Villas-Boas de conserver plusieurs cadres à forte valeur marchande au sein de l’effectif. Aussi étonnant et irréaliste que cela puisse paraître, le médial local affirme par exemple qu’il a été promis à AVB que Morgan Sanson, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara seraient conservés par l’OM lors du prochain mercato.

Eyraud prêt à garder trois piliers de l'OM ?

Un scénario qui ferait rêver André Villas-Boas et les supporters de l’Olympique de Marseille, mais qui paraît bien illusoire puisqu’il s’agit des trois joueurs bénéficiant de la plus grosse valeur marchande au sein de l’effectif de l’OM dans l’optique du prochain mercato. Par ailleurs, le quotidien indique en revanche que de nombreux joueurs à gros salaire seront poussés vers la sortie. C’est notamment le cas de Valère Germain, de Kostas Mitroglou ou encore de Kevin Strootman, indésirables aux yeux de Jacques-Henri Eyraud et qui ne sont pas perçus comme des titulaires potentiels par André Villas-Boas. En fin de contrat dans un an, Maxime Lopez et Saif-Eddine Khaoui ont également été placés sur la liste des transferts. Reste à voir ce que l’OM fera avec Steve Mandanda, Florian Thauvin et Jordan Amavi, également en fin de contrat dans un an. De plus, le deuxième de L1 en 2019-2020 devra gérer l’avenir de joueurs comme Bouna Sarr ou Valentin Rongier, courtisés après leur belle saison réussie sous les ordres d’André Villas-Boas en Provence.