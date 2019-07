OM : Eyraud lancé sur deux pistes africaines au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Désireux de renforcer son effectif au mercato, l’Olympique de Marseille a déjà recruté Alvaro Gonzalez en provenance de Villarreal.

Et sauf contretemps, l’attaquant argentin Dario Benedetto va suivre. Un début de mercato correct d’autant que dans le même temps, le club provençal n’a pour l’instant perdu qu’un seul joueur en la personne de Lucas Ocampos. Néanmoins, tout cela manque d’inventivité selon Nabil Djellit, lequel a soumis deux idées made in Africa à Jacques-Henri Eyraud pour la suite de son mercato : Sofiane Boufal et Adam Ounas. Reste que le journaliste de France Football a peut-être oublié un détail, Marseille n’a sans doute pas 10 ou 15 ME à mettre sur des milieux offensifs, alors que Sanson, Payet, Thauvin ou encore Radonjic et Njie sont toujours au club.

« Les blessures de Thauvin et Gustavo ? Cela peut plomber le début de saison de l’OM plus que le mercato de l’OM. In fine, si le club conserve les Payet, Thauvin et Gustavo, c’est pas mal. Après, Marseille a besoin de vendre, mais ils n’y arrivent pas. Il faudrait qu’ils soient malins. Prendre le petit Ounas de Naples, ça c’est malin. Boufal, pareil. C’est le genre de réflexions à se faire. Il y a plein de très bons joueurs à aller chercher qui sont sur le banc » a confié le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe. Néanmoins, Marseille n’a visiblement pas attendu Nabil Djellit pour s’intéresser à Adam Ounas puisque récemment, Soccer Link indiquait que l’Algérien figurait dans le viseur de l’OM pour combler un éventuel départ de Florian Thauvin.