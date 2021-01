OM : Eyraud l’a bien cherché, les supporters se vengent

Dans : OM.

En multipliant les erreurs de communication autour de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud s’est mis tous les supporters phocéens à dos.

Même si l’OM joue tous ses matchs à huis clos, une véritable cassure s’est faite entre les supporters et leur club, que ce soit avec les joueurs, le staff technique ou la direction. Absents du Stade Vélodrome, les fans n’hésitent pas à afficher des banderoles dans les tribunes vides ou dans la ville. Le week-end dernier, sur une sortie de l’autoroute A7 à Marseille, les ultras olympiens s’en sont pris au président : « Eyraud rentre dans ta capitale ». Preuve que le climat est tendu entre JHE et les supporters. Il faut dire qu’Eyraud multiplie les bourdes, le bras-droit de McCourt ayant notamment déclaré que l’OM ne cherchait plus à recruter des Marseillais pour faire tourner son entreprise. Depuis cette sortie médiatique remarquée, Eyraud est considéré comme l’ennemi numéro un à Marseille.

Ce n’est donc pas étonnant de voir que les associations de supporters ont refusé de participer à l'habituelle réunion des voeux. Comme l’explique La Provence, ce rendez-vous prévu lundi a été annulé : « Les groupes ne veulent en effet pas s’y rendre. Ils ont en revanche prévu de se regrouper prochainement entre eux pour évoquer la situation actuelle du club et la position à tenir dans les prochaines semaines ». Et les fans ne devraient pas en rester là, vu que de « nouvelles actions » vont suivre pour continuer à mettre la pression sur les dirigeants marseillais en cette période de crise.