OM : Eyraud jubile, Netflix et Ligue 1 c'est génial

Dans : OM.

Mediapro a versé cette semaine la première partie des droits TV du nouveau contrat avec la LFP. C'est la fête en Ligue 1.

En validant jeudi le virement d’un montant de 172ME à la Ligue de Football Professionnel, Mediapro a fait le bonheur des dirigeants du foot français, lesquels avaient été mis KO par Canal+ et BeInsports en avril dernier. C’est peu dire que l’angoisse était là de voir le nouveau diffuseur ne pas tenir son engagement, alors même que sa chaîne Téléfoot n’a pas encore de réel diffuseur grand public en dehors de SFR. Mais l’argent est là, et désormais c’est presque l’euphorie, et l’annonce d’un accord avec Netflix montre que le groupe dirigé par Jaumes Roures a des idées originales. De quoi emballer, Jacques-Henri Eyraud, lequel jubile de voir Mediapro trouver de nouveaux moyens de diffuser la Ligue 1.

Toujours tourné vers le marketing, le président de l’Olympique de Marseille trouve que Mediapro a tout compris sur l’avenir du foot à la télé. « L’idée de Netflix est très créative, et peut avoir un impact très fort. Il faut être conscient que Mediapro, qui va accroître les droits télé de 60 % entre 2020 et 2024, permet à la Ligue 1 de rejoindre les grandes ligues européennes, au côté de l’Italie, de l’Espagne et de l’Allemagne en matière de droits domestiques », fait remarquer, dans Le Monde, un Jacques-Henri Eyraud, conscient que l'OM, comme les autres clubs de Ligue 1, a bien besoin de ces recettes générées par le groupe sino-espagnol, que ce soit sur Facebook, Netflix ou ailleurs.