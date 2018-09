OM : Eyraud fait son chaud en tribunes, est-il allé trop loin ?

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Voilà une scène qui n’est possible que lors d’un match à huis-clos. Dans la rencontre face à Francfort, finalement perdue par l’OM ce jeudi dans un Vélodrome quasiment désertique, les rares spectateurs, des invités de l'UEFA ou membres de la délégation allemande, ont eu droit à une scène insolite. Visiblement vexé par les mots d’une personne qui critiquait les Marseillais, Jacques-Henri Eyraud est descendu de quelques marches pour aller sermonner cette dame, et lui demander de changer de ton.

« 40 000 personnes sont restées chez elles, vous avez la chance d’être là et vous vous permettez de critiquer l’équipe au lieu de l’encourager », a balancé le président de l’OM, qui n’a pas spécialement fait l’unanimité avec ce petit show. Si certains apprécient qu’il soit venu défendre son club et se mettre à la place des supporters privés de match, sa volonté de faire taire une simple personne critiquant l’équipe, comme cela arrive à chaque match, a tout de même fait tiquer pas mal de monde. De son côté, le président de l’OM a reconnu qu’il n’aurait jamais eu ce comportement lors d’un match normal, et encore moins vis à vis de quelqu’un qui aurait payé sa place.