OM : Eyraud fait des promesses à McCourt, il doit les respecter !

Dans : OM, Ligue 1.

Oui l'Olympique de Marseille a déjà ramené 21ME dans ses caisses aves les ventes de Lucas Ocampos et de Clinton Njie, mais en même temps l'OM s'est offert Dario Benedetto. Et à trois semaines de la fin du mercato d'été, Jacques-Henri Eyraud est toujours dans une situation compliquée, car si le président du club phocéen est conscient qu'André Villa-Boas ne pourra pas faire des miracles avec son effectif actuel, le président du club phocéen doit également respecter les promesses faites à Frank McCourt. Car si le milliardaire américain a déjà injecté des millions d'euros dans le club qu'il a racheté il y a déjà trois ans, il a demandé à JHE de serrer les boulons financiers cet été, les investissements colossaux réalisés dans le passé n'ayant rien donné.

Et face aux exigences de l'UEFA, et du boss de l'OM, le président de l'Olympique de Marseille doit obéir. « La direction phocéenne a promis des rentrées d’argent conséquentes à Frank McCourt via des ventes d’ici le 2 septembre », prévient L'Equipe. Autrement dit, les départs d'Ocampos et Njie ne suffiront pas, et les supporters de Marseille doivent clairement s'attendre à voir des joueurs filer, et non des moindres. Bon courage à Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta pour faire avaler la pilule, surtout si les résultats ne sont pas à la hauteur dès l'entame de la saison.