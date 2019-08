OM : Eyraud exige une montagne d'or pour Luiz Gustavo !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a beau être dans une situation délicate au mercato, hors de question pour Jacques-Henri Eyraud de brader ses joueurs.

Le FC Séville en a fait l’expérience en lâchant plus de 15 ME pour Lucas Ocampos tandis que Clinton Njie n’a pas été vendu pour moins de 5 ME. Dans le dossier Luiz Gustavo, tout semble en revanche plus délicat pour Marseille. En effet, le joueur veut partir à Fenerbahçe mais le club turc tente de recruter au rabais l’international brésilien. Néanmoins selon Le Phocéen, Jacques-Henri Eyraud n’a aucunement l’intention de se laisser faire, d’autant qu’à la base, il ne souhaitait pas vendre son charismatique milieu défensif.

En effet, le média marseillais affirme que du côté de la direction marseillaise, on attendrait une somme supérieure aux 10 ME investis en 2017 pour lâcher le milieu défensif brésilien. Autrement dit, il faudra que Fenerbahçe fasse sauter la banque pour s’octroyer les services du Brésilien de 32 ans, auteur d’un début de saison poussif, à l’image de toute l’équipe d’André Villas-Boas. Reste à voir comment ce dossier évoluera, alors que La Provence indique que cela pourrait se négocier aux alentours des 8 ME.