OM : Eyraud a un plan pour éviter de virer Garcia de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

La déroute face à Limassol, jeudi soir dans un Vélodrome vide mais quand même frondeur, a remis un coup de pression sur les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Car cette fois Jacques-Henri Eyraud et Rudia Garcia n'ont pas échappé aux quolibets, la tête de l'entraîneur étant même réclamée de manière très audible. Histoire d'essayer de désamorcer la fronde, le président de l'OM et Andoni Zubizarreta avaient convié les responsables des supporters du club phocéen vendredi soir au Vélodrome, mais JHE semble ne pas encore vouloir faire planer la menace d'un limogeage de Rudi Garcia.

Se confiant dans L'Equipe, un proche de Jacques-Henri Eyraud affirme que ce dernier est toujours droit dans ses bottes et il estime que tout cela va finir par s'oublier. « JHE est un jusqu'au-boutiste. Il pense que ça va se tasser, comme l'an dernier, et qu'il aura raison in fine. La prolongation de Garcia, jusqu'en 2021, est pour lui. Un mercato malin à peu de frais pourrait relancer la machine. De gros investissements de McCourt en janvier ? Cela me paraît improbable », a confié cette source interne, qui ne croit pas à une révolution. Reste que l'Olympique de Marseille a tout intérêt à rectifier le tir d'ici la fin de l'année sinon cela pourrait gronder très fort, que cela plaise à Jacques-Henri Eyraud ou pas.