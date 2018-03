Audience : W9 cartonne avec OM-Bilbao

Dans : OM, Europa League.

Les clubs français ont fait honneur au maillot ce jeudi en Europa League, et le public français a adhéré.

Après le match de Lyon, Marseille s’est imposé face à Bilbao dans une rencontre vivante et rythmée. Un match à élimination directe qui a séduit les téléspectateurs, avec de très bons scores pour W9. La chaine filiale de M6 s’est félicitée d’avoir pu compter sur 1,9 million de suiveurs, et un pic à 2,2 M. De quoi en faire le meilleur score de la TNT, et la quatrième audience nationale, juste derrière Envoyé Spécial sur France 2 et Recherche Appartement sur M6.