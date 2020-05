OM : Eyraud a tout Marseille à dos, il va sauter !

Dans : OM.

Ce samedi, le président de l'Olympique de Marseille a les oreilles qui sifflent et Jacques-Henri Eyraud n'échappe pas à de très violentes critiques.

Si vous souhaitez un travail tranquille, on ne vous recommande pas de postuler à la présidence de l’Olympique de Marseille. Car au moment où sportivement l’OM retrouvait de sa splendeur, Jacques-Henri Eyraud a pris un sacré coup de bambou et nul ne sait comment l’actuel patron du club phocéen va se sortir d’une situation devenue explosive. Marseille traversant une nouvelle crise, JHE se prend une charge très brutale dans La Provence. Pour les journalistes du quotidien régional, l’heure de solder les comptes avec Jacques-Henri Eyraud a sonné, et cela tape dur.

Pour Alexandre Jacquin, le patron de l’Olympique de Marseille est désormais un homme seul et qui n’a plus aucun soutien, payant là son attitude globale depuis qu'il est arrivé aux commandes de l'OM. « Totalement discrédité auprès de joueurs qui ont définitivement cerné la personnalité du bonhomme après l’affaire Rami l’été dernier, esseulé au sein de la maison bleue et blanche, où les doigts d’une seule main suffisent pour comptabiliser ses soutiens, l’ancien directeur de la communication d’Eurodisney est embarqué dans une descente vertigineuse. À la différence de Vincent Labrune, il avait pourtant les moyens de construire un OM compétitif à long terme. Encore fallait-il connaître le football autrement que par Wikipedia et Transfermarkt, et ne pas prendre Marseille de haut », balance le journaliste de La Provence, qui démolit la méthode Eyraud, et ses « masterclass de management bancal ». Pour rappel, le quotidien appartient à Bernard Tapie.