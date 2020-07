OM : Eyraud a perdu, il va faire une Gignac avec Thauvin

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille est particulièrement actif en ce début de mercato avec déjà deux recrues et plusieurs prolongations de contrat.

Jacques-Henri Eyraud est parvenu à prolonger les contrats de Dimitri Payet, de Marley Aké ou encore de Lucas Perrin, ainsi que de lever l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez. Un dossier bouillant reste néanmoins sur le feu pour la direction marseillaise, celui de Florian Thauvin. En fin de contrat dans un an, l’international tricolore sort d’une saison totalement blanche en raison d’une blessure à la cheville. Nouveau directeur général en charge du football, Pablo Longoria devra rapidement prendre une décision avec l’ailier droit de 27 ans. Un transfert cet été, un départ libre dans un an ou une prolongation de contrat sont les trois options dans le camp de l’OM et du joueur.

Selon le journaliste de l’AFP Emmanuel Barranguet, il est clair qu’un transfert en 2020 n’est absolument pas à l’ordre du jour. Intimement, l’Olympique de Marseille rêve de parvenir à convaincre Florian Thauvin de prolonger, idéalement avec une baisse de salaire. « Il y a des propositions pour Thauvin, mais je ne sais pas si l'OM ne va pas se dire comme avec Gignac que tant pis, au point où ils en sont, comme il est à un an de la fin de son contrat et que ça fait baisser les prix... Est-ce qu'ils ne vont pas se dire qu'on le garde ? Je sais que l'OM a proposé à Thauvin de prolonger, mais on est bien loin de tout ça. Je ne pense vraiment pas qu'il pourrait partir cet été » a lancé sur LePhocéen le journaliste, pour qui des négociations sont en cours pour une prolongation de Florian Thauvin, sans avoir de réelles chances d'aboutir. Malgré la volonté de Jacques-Henri Eyraud, cela sent le départ pour zéro pour Flotov en juin 2021, et ce sera donc une très mauvaise affaire financière au final. Il reste à savoir si sportivement, le champion du monde parviendra à donner le change dans sa dernière année.