OM : Eyraud a fait un choix décisif qui lui donne la banane chaque jour !

Dans : OM, Ligue 1.

Même si une partie des supporters marseillais avait réclamé sa démission dans le passé, Rudi Garcia n'a pas cédé à ces trublions, et finalement personne ne doit le regretter. Car il est évident que le coach français, que Jacques-Henri Eyraud est allé chercher alors qu'il était sur la voie de garage à la Roma, a réussi à imposer ses idées, permettant à l'Olympique de Marseille de réussir une très belle saison jusqu'à maintenant.

Et à quelques heures du match contre le PSG, le président de l'OM avoue que cette décision de recruter Rudi Garcia était réellement une très bonne pioche. « Avec Rudi, on a une vision sur le long terme, au-delà du résultat de la semaine et de la suivante. Ma réaction, ç'a été de lui montrer toute ma confiance. Notre relation repose sur des principes forts : l'ouverture et la transparence. Ce qui est appréciable avec Rudi, c'est qu'il est capable de provoquer des rencontres en dehors de nos points réguliers. Ça ne s'est pas toujours passé comme cela à Marseille. Si je me félicite d'une décision tous les matins en allant au boulot, c'est bien d'avoir choisi Rudi Garcia », avoue, dans L’Equipe, Jacques-Henri Eyraud, convaincu qu’avec ce dernier sur le banc de touche, l’Olympique de Marseille a un atout majeur dans sa quête de gagner des titres.