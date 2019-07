OM : Eyraud a encore frappé, il se fait massacrer par les supporters

Dans : OM, Ligue 1.

A chaque sortie médiatique, Jacques-Henri Eyraud trouve le moyen d’agacer les observateurs de l’Olympique de Marseille.

On se souvient de sa récente conférence de presse, lors de la présentation du partenariat avec Uber Eats. Un rendez-vous sous tension avec les journalistes qui ne comprenaient pas le silence du président sur les sujets chauds. Finalement, le patron du club phocéen a tenu parole en s’exprimant ce mercredi dans L’Equipe. Mais une fois de plus, ses déclarations ne font pas l’unanimité. Comme trop souvent, Eyraud n’a pas vraiment affronté les problèmes de l’OM, préférant parler du passé et exposer des statistiques flatteuses.

« Même lors d’une saison décevante comme la dernière, on a 53 000 spectateurs en moyenne, on fait 10 des 15 meilleures audiences en prime time, on est entrés dans le top 20 européen des réseaux sociaux », s’est réjoui le dirigeant, toujours prêt à dédramatiser la situation de l’OM, alors que ses supporters sont de plus en plus inquiets. Et de moins en moins tolérants avec leur président…

Je viens de lire l'interview de Jacques-Henri Eyraud. Je retiens les mêmes formules encore et encore "je suis surpris par...", "la mémoire courte...", "la chance d'avoir un propriétaire comme McCourt..." Lassant. — Mourad (@MouradAerts) 9 juillet 2019

Eyraud en 2017 : "On veut concurrencer le PSG chaque année et gagner à nouveau la LdC"



Eyraud en 2019 : "Les supporters doivent être patients et arrêter de s'enflammer"



Eyraud en 2024 : "Nos ambitions sont très élevées et remonter en L1 est notre principal objectif" — Fiorenzo Pazzo 💭 (@Fiorenzo_Pazzo) 10 juillet 2019