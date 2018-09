Dans : OM, Ligue 1.

Depuis dimanche, et ce n’est clairement pas une habitude après les journées de Ligue 1, Kostas Mitroglou reçoit les félicitations de la part des suiveurs de notre championnat.

Le Grec, plus affuté, a eu son mot à dire dans la victoire de l’OM sur le terrain de Monaco, avec des occasions, un but, et une présence dans le jeu intéressante. Il ne faudra pas compter sur lui pour des exploits individuels ou des rushs de 40 mètres, mais l’ancien du Benfica était présent dans la surface et il a su attirer les ballons. De quoi être optimiste pour la suite, même si Jérôme Rothen demande clairement à être convaincu sur la durée, et refuse, avec des mots un peu crus, de s’emballer.

« Il est affûté physiquement, moins statique que d'habitude. Il a touché plus de ballons mais il en a quand même perdu. Quand j'entends qu'il a fait un match exceptionnel, il ne faut pas déconner non plus ! Mais je suis d'accord sur le fait que c'est son meilleur match avec l'OM. Il est venu décrocher, a participé au jeu. C'est difficile de dire qu'il a été moyen. Mais il doit être plus tueur », a livré l’ancien parisien sur RMC. Pas encore de quoi en faire le grand attaquant qui portera l’OM cette saison, même s’il y a clairement du mieux dans le jeu après une préparation complète.