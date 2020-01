OM : Evra revient sur son départ exemplaire de Marseille

Dans : OM.

Viré de l’OM en novembre 2017 après une altercation avec un supporter, Patrice Evra explique être parti en seigneur du club provençal.

L’aventure de Patrice Evra à l’Olympique de Marseille aura tourné à la catastrophe. Très peu convaincant sur le plan sportif, le défenseur français n’aura pas supporté les critiques venant de son propre camp, même si c’est allé beaucoup plus loin selon lui avec des injures raciales. Au point de dégoupiller un soir de novembre en Coupe d’Europe au Portugal, en allant frapper un supporter de son club lors d’une altercation restée mystique. Un coup de sang qui a provoqué son départ. Consultant régulier sur Sky Sports, « Tonton Pat » a donné sa version des faits, assurant ainsi qu’il avait pris sur lui pour mettre un terme à cette situation délicate.



« Quand vous êtes un problème pour le club... Je donne mon exemple, quand j'ai donné un coup de pied à ce fan de Marseille, le propriétaire et le manager, ils sont venus me dire : "Patrice, on fait quoi maintenant ?" Et j'ai dit : "Je pars". Je ne veux pas apporter de négativité dans le club », a livré l’ancien international français, qui a préféré prendre les devants. Car sans son accord, l’OM aurait certainement opté pour une sanction disciplinaire et financière, sans peut-être allé jusqu’au limogeage, sachant que le poste d’arrière gauche a ensuite causé bien des soucis à Marseille faute de concurrence.