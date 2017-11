OM : Evra et des joueurs se battent avec les supporters marseillais !

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Scène surréaliste ce jeudi peu avant le match que l’OM dispute actuellement à Guimaraes. Lors de l’échauffement, les joueurs olympiens ont pris place devant leurs supporters pour se préparer au match, et cela s’est très mal passé selon plusieurs témoins sur place. Les supporters marseillais ont vilipendé plusieurs joueurs, et en particulier Patrice Evra, cible de très vives critiques. Insulté, l’arrière gauche a répondu aux supporters, ce qui a fait monter le ton. Certains supporters de l’OM ont même enjambé la barrière de sécurité pour s’en prendre directement à l’ancien de la Juventus Turin, qui a répondu par un coup de pied au visage de l’un des fans les plus vindicatifs. S’en est suivie une longue mêlée, avec même quelques supporters portugais qui s’en sont mêlés. Au final, tout le monde a fini par se calmer pour des incidents qui auront duré près de 30 minutes et ont bien perturbé la préparation du match pour les joueurs de l’OM.