OM : Et maintenant, l'Inter débarque pour Zambo-Anguissa !

Déjà très bon la saison dernière, André-Franck Zambo-Anguissa confirme ses progrès sous les couleurs de l’OM ces derniers mois.

Titulaire au Parc il y a trois jours, le Camerounais était d'ailleurs le meilleur joueur de l’OM contre le PSG. Et bien évidemment, ses performances ne passent pas inaperçues, à quatre mois du mercato. Plusieurs clubs de Premier League comme West Bromwich Albion et Waford se sont déjà renseignés. Et désormais, c’est au tour de l’Italie de superviser le natif de Yaoundé…

L'OM a refusé 15ME pour Zambo cet été

En effet, Calcio Mercato révèle que l’Inter Milan suit avec attention les performances d’André-Franck Zambo-Anguissa. Le directeur sportif du club, Piero Ausilio, apprécierait particulièrement le profil physique et puissant du joueur. Reste désormais à savoir quelle somme l’OM réclamera pour son milieu de terrain. Il y a quelques jours, L’Equipe révélait que la direction phocéenne avait refusé une offre de 15ME de la part de West Bromwich Albion. Cela donne une idée des exigences financières de Jacques-Henri Eyraud au sujet du milieu de terrain, très apprécié de Rudi Garcia à Marseille.