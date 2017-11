OM : Payet n'a plus niveau ? Garcia se fâche

Dans : OM, Ligue 1.

Dimitri Payet vit un passage à vide à l'Olympique de Marseille et l'international tricolore a donc les oreilles qui sifflent, les critiques étant souvent virulentes avec celui qui avait été le renfort vedette et coûteux de l'OM lors du mercato d'hiver. Mais si certains consultant, à l'image de Daniel Riolo, sont sans pitié avec Dimitri Payet en estimant qu'il n'était pas en condition physique, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille est lui nettement plus confiant. Avant de recevoir Guingamp au Vélodrome, Rudi Garcia a clairement fait savoir que Payet avait besoin de temps et qu'il pourrait en disposer.

« Petit à petit, son temps de jeu va être plus important, afin qu’il retrouve le rythme de la compétition. On ne voulait pas prendre de risques avec son retour, si c’était pour qu’il joue un match et soit absent pour les neuf suivants… Il n’y a pas de raison qu’il ne réussisse pas à être de nouveau en forme. On y travaille à l’entraînement », a confié le technicien phocéen, qui ne fera évidemment pas jouer Dimitri Payet pour le plaisir de répondre aux critiques mais seulement si cela sert les intérêts de l’Olympique de Marseille.