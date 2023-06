OM ‍: Eric Di Meco met le moral des supporters à zéro

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Recruté à prix d’or lors du dernier mercato hivernal, Vitinha a pour l’instant beaucoup de mal à faire l'unanimité au sein de l’Olympique de Marseille. Et ce n’est pas Éric Di Meco qui dira le contraire…

Ces dernières années, le club phocéen a vraiment du mal à trouver son fameux « grand attaquant ». Incapable d’avoir un véritable numéro neuf capable de marquer plus de 20 buts par saison, l’OM pensait avoir trouvé son bonheur en recrutant Vitinha en janvier dernier. Débarqué en provenance de Braga contre un chèque de 32 millions d’euros, l’attaquant portugais n’a toutefois pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable en deuxième partie de saison. Utilisé avec parcimonie, derrière Alexis Sanchez dans la hiérarchie offensive d’Igor Tudor, le joueur de 23 ans n’a marqué que deux buts en 16 matchs. Un bien trop maigre bilan pour la recrue la plus chère de l’histoire de Marseille. De quoi inquiéter Éric Di Meco, pour qui le Portugais n’a pas vraiment de talent.

« Quand on parle de lui, on met la valeur du transfert en face »

🗣💬 Di Meco :"Vitinha à l'OM ? Sur ce que j'ai vu de lui sur ses entrées, je ne lui trouve pas une qualité. Je ne l'ai pas vu faire un geste où je me suis dit 'wow, il a truc.'" #RMCLive pic.twitter.com/2mlgwpwy18 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) June 22, 2023

« Sur ce que j'ai vu à l'OM, je ne lui trouve pas une qualité. Il ne va pas spécialement vite, il n’est pas super fort techniquement, les gestes dans la surface ne sont pas exceptionnels… Le gamin est parti de chez lui, on nous explique que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des mecs qui ont du mal à partir de leur pays. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer d'enseignements définitifs pour le moment. Sauf que même en cinq bouts de matchs, tu vois des trucs normalement. Le problème, c’est que la somme qui a été mise sur ce garçon est énorme, et il va la traîner. Quand on parle de lui, on met la valeur du transfert en face. Et ça pose problème parce que je n'ai rien vu pour l'instant », a lancé le consultant de RMC, qui espère quand même que Vitinha arrivera à faire mieux sous les ordres du prochain entraîneur, Marcelino.