OM : Eric Bailly un défenseur en vrac, il prépare sa revanche

Nouveau défenseur central de l'OM, Eric Bailly arrive à Marseille avec le désir de se relancer. Son ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a dressé son portrait et un fait la recrue parfaite pour les Phocéens.

L'OM tient enfin son roc en défense. Après l'arrivée de Chancel Mbemba, Marseille va pouvoir former sa défense entièrement remaniée cette saison. Une défense de fer, expérimentée et armée pour être solide aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Si le recrutement de l'ancien joueur de Porto met tout le monde d'accord, notamment grâce à son but contre le FC Nantes lors de la troisième journée de Ligue 1, celui d'Eric Bailly pose plus de questions. L'Ivoirien a enchaîné plusieurs blessures et déconvenues sportives ces dernières saisons à Manchester United. Mais pour Patrice Beaumelle, ancien sélectionneur des Éléphants, il ne fait aucun doute que celui qui a brillé avec les Red Devils en 2017 est la recrue idéale pour l'OM malgré ses récents pépins physiques. « Il a l'agressivité des plus grands défenseur, il peut jouer à deux ou à trois dans l'axe. Il a une qualité de relance, avec un excellent jeu long et une bonne lecture de jeu. Sa qualité première pour moi, c'est de sortir balle au pied et d'apporter le surnombre comme le faisait Laurent Blanc à l'époque. Il a le sens de l'anticipation, il va vite, il est agressif et aime le défi physique. » a déclaré l'ancien entraîneur de Bailly dans un entretien avec La Provence.

Bailly prêt à s'imposer dans la défense marseillaise ?

« Il peut s'imposer et petit à petit, devenir un leader de cette défense. Il a besoin de jouer. Ses pépins ne sont pas des blessures d'un joueur d'usure en fin de cycle. Ce n'est pas comme certains qui ont un genou en vrac avec plus de cartilage. Non, lui ce sont des blessures d'un joueur qui ne joue pas. Quand on se sent important, les blessures psychologiques disparaissent. » a également avoué le vainqueur de la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire en tant qu'adjoint de Hervé Renard. Patrice Beaumelle n'a pas manqué de rappeler les qualités de l'ancien joueur de Villarreal et de rassurer les quelque septiques sur le choix de la direction marseillaise de le faire venir à l'OM. L'ancien coach de la Zambie en est persuadé, Marseille est le club qu'il faut pour relancer Bailly et les supporters vont s'identifier au défenseur laissé sur le côté par Manchester United.