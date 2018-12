OM : Entre Garcia et ses losers, Vincent Duluc a choisi son camp

Dans : OM, Ligue 1.

Longtemps protégé grâce à la saison dernière, marquée par la finale en Europa League, Rudi Garcia s’expose désormais aux critiques.

Après le début de saison décevant de l’Olympique de Marseille, humilié à Francfort (4-0) jeudi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille voit ses détracteurs sortir du silence. Notamment en cause, sa communication qui vise quasi systématiquement les arbitres ainsi que ses joueurs. Un discours pourtant justifié selon Vincent Duluc, qui rejette la faute sur le groupe phocéen.

« On sait que dans son management, il a cette forme de communication maladroite. Mais je fais la différence entre la communication et le management. La communication est maladroite, on peut même estimer qu'elle est désastreuse, a reconnu le journaliste de L’Equipe. Mais le management est normal. C'est quand même normal qu'un entraîneur exige plus des joueurs remplaçants. »

Les remplaçants ciblés

« Comment peut-il faire vivre le groupe et la concurrence si les remplaçants ne sont pas capables de montrer plus quand ils ont leur chance ? Cela ne peut pas toujours être de la faute de l'entraîneur, cela peut aussi être celle des joueurs. Si les joueurs prennent 4-0 et qu'ils sont ridicules, c'est aussi de leur faute », a estimé notre confrère. En attendant, les critiques incessantes de Garcia risquent d’agacer le vestiaire, si ce n’est pas déjà fait.