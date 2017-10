OM : Encore un turn-over version Garcia en Europa League ?

Dans : OM, Europa League.

Après le match nul sur la pelouse de Strasbourg (3-3), l’Olympique de Marseille aura à cœur de réagir face au Vitória Guimarães jeudi en Europa League afin de reprendre confiance avant le Classique.

Comme face à Salzbourg il y a trois semaines, Rudi Garcia devrait opérer un très large turn-over pour cette rencontre d’Europa League. A en croire les informations de La Provence, l’entraîneur olympien devrait effectuer au moins cinq changements par rapport à l’équipe qui a fait match nul à Strasbourg dimanche soir en championnat.

Suspendus en L1, Ocampos et Luiz Gustavo vont débuter

Face aux Portugais, le coach phocéen devrait relancer Aymen Abdennour, de retour de blessure et qui était dans le groupe en Alsace. Aux côtés de Rami et de Sakaï, le Tunisien pourrait retrouver Patrice Evra, remplaçant au profit de Jordan Amavi depuis plusieurs semaines maintenant. Au milieu, au moins deux changements devraient être opérés avec le retour de Luiz Gustavo (suspendu en L1) et la possible titularisation de Maxime Lopez, auteur d’une bonne entrée il y a trois jours.

Enfin, Lucas Ocampos va également retrouver sa place en attaque, lui qui était également suspendu en L1. En manque de temps de jeu et en cruel déficit de confiance, Valère Germain pourrait également débuter. Reste à voir si Rudi Garcia décidera de préserver Dimitri Payet ou Kostas Mitroglou pour faire une place à l’ancien buteur de l’AS Monaco…

Le onze probable : Mandanda - Sakaï, Rami, Abdennour, Evra - Luiz Gustavo, Kamara - Thauvin, Payet (ou Germain), Ocampos - Germain (ou Mitroglou).