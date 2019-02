OM : Encore heureux que l'OM est 4e, Garcia mis en garde

Dans : OM, Ligue 1.

Quatrième de Ligue 1 après sa victoire contre Amiens samedi au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs depuis deux semaines. Et peut finalement rêver d’atteindre le podium, son objectif assumé du début de la saison. Mais pour Jean-Charles De Bono, Rudi Garcia a simplement ramené le club à sa place. Et le consultant de FC Marseille va plus loin, en affirmant qu’il serait tout simplement honteux que l’OM ne termine pas dans le top 4. Gare à la faute professionnelle, Rudi Garcia…

« Je tiens quand même à vous rappeler que nous sommes l’Olympique de Marseille, heureusement que l’entraîneur se bouge et parvient à inverser un peu la vapeur. Il faut être réaliste : avec les moyens mis à sa disposition pour récupérer des joueurs, les salaires qu’il y a au club et les joueurs à sa disposition, ce serait une grosse faute professionnelle de ne pas être au minimum dans les quatre premiers de Ligue 1. Et encore, le but était d’être dans les trois premiers au début du championnat. N’importe quel coach aurait sauté dans n’importe quel autre club » a confié l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, satisfait du redressement de l’OM mais qui sait qu’il serait surtout anormal que le club phocéen termine au-delà de la 4e place.