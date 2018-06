OM : En Russie, Garcia rassure les supporters sur le mercato

Dans : OM, Mercato.

Dans le viseur de l’UEFA et de son fair-play financier, l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas de recruter cet été.

Au contraire, le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud espère renforcer plusieurs postes dans les prochaines semaines. Mais pour le moment, le finaliste de l’Europa League n’a enregistré aucune signature. Ce qui rappelle forcément le mauvais scénario de l’été dernier. Et pour ne rien arranger, Rudi Garcia est actuellement absent puisqu’il commente les matchs de la Coupe du monde en Russie pour TF1. Mais la distance n’est pas un obstacle pour l’entraîneur olympien qui continue de travailler sur un marché peu animé.

« Bien sûr ! Il suffit d’un bon wifi ou d’un bon réseau pour échanger, a confié l’ancien coach de la Roma dans les colonnes de L’Equipe. Ce n’est pas un problème d’être loin, on se parle et on s’envoie des mails tous les jours. On veut bien préparer la saison, mais on s’aperçoit que lors des années de Coupe du monde, c’est assez fermé pour tout le monde. On verra si cela se décante. » Il est vrai que les autres pensionnaires de Ligue 1 ne sont pas beaucoup plus actifs.