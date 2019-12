OM : En plein rêve, Benedetto n’est pas descendu de son nuage

Dans : OM.

Moins performant qu’en début de saison, Dario Benedetto prend toujours autant de plaisir à l’Olympique de Marseille. Notamment grâce à la ferveur au Vélodrome.

Non, un attaquant n’est pas seulement jugé sur ses statistiques. La preuve avec Dario Benedetto, moins efficace ces dernières semaines, et qui reste indispensable aux yeux d’André Villas-Boas. « Je sens la confiance de l'entraîneur, a confirmé l’Argentin à ESPN, avant d’évoquer son plaisir d’évoluer à l’Olympique de Marseille. Je travaille toujours pour progresser. J'ai trouvé une bonne dynamique à partir du troisième match et j'en profite. Je suis content de ce que je vis. C'est un rêve et j'en profite au maximum. »

Au-delà de l’aspect sportif, l’ancien joueur de Boca Juniors s'éclate aussi grâce aux supporters marseillais. Une ambiance qui lui rappelle de bons souvenirs de son pays natal. « Ce qui est comparable entre la France et l'Argentine, c'est la ferveur, a confié le buteur de l’OM. Le public de Marseille m'a surpris. La passion des supporters me fait penser non pas à Boca, mais au foot argentin en général. »

Objectif Ligue des Champions

Et encore, Benedetto n’a pas connu le Vélodrome en mode coupe d’Europe. Ce sera peut-être pour la saison prochaine, Marseillais étant confortablement installé à la deuxième place de Ligue 1. « L'objectif de jouer la Ligue des Champions est toujours d'actualité. Il reste encore beaucoup de matchs et on a six points d'avance sur le troisième, c'est un écart très important, a souligné la recrue estivale. L'essentiel n'est pas de remporter le championnat, c'est de se qualifier pour la coupe d'Europe. On en a la possibilité. » Sans s'affaiblir cet hiver, l'OM a effectivement les moyens de se maintenir aussi haut dans le classement.