OM : Emery expulsé, à deux doigts de se battre avec Sampaoli

Dans : OM.

Dans ce qui n'est qu'un simple match de préparation, Unai Emery et Jorge Sampaoli ont failli en venir aux mains. Le coach de Villarreal a été expulsé.

Il y avait de l’électricité dans l’air ce samedi soir à Marseille, sans que l’on sache réellement pourquoi. Et le ton est subitement monté en début de seconde période, lorsque l’arbitre a expulsé Juan Foyth. En effet, furieux de cette décision de l’arbitre, Unai Emery a lui aussi vu rouge, l’entraîneur espagnol de Villarreal s’en prenant ensuite à Jorge Sampaoli, au point que l’on a pu craindre un échange plus musclé. Heureusement, les deux staffs sont intervenus pour tenter d’éviter le chaos alors que pour rappel l'OM et Villarreal livrent là un match de préparation. La scène a évidemment provoqué un déluge d'insultes sur les réseaux sociaux. Cela promet.