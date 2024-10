OM ‍: Elye Wahi est nul ‍? Il est écoeuré

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après la défaite de l'Olympique de Marseille, Elye Wahi a focalisé toutes les critiques, comme si le jeune attaquant de l'OM était le seul responsable de ce résultat.

En quittant le RC Lens pour signer à l'OM lors du dernier mercato, en échange d'un chèque de 25 millions d'euros, Elye Wahi savait qu'il allait vite devoir assumer le poids de ce prix, et surtout tenter de faire oublier deux années colossales pour les buteurs marseillais, puisque Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang se sont succédé au poste d'avant-centre. Mais l'attaquant n'est pas encore au top, et forcément la patience des supporters du club de Pablo Longoria ayant des limites, le 1-0 de dimanche dernier à Strasbourg a été le début des soucis pour Elye Wahi, durement critiqués sur les réseaux sociaux et les plateaux de télé et de radio. Avec un seul but en 321 minutes de jeu sous le maillot de l'OM, l'ancien lensois prend le déluge, mais pour Marc Libbra, ancien buteur de l'Olympique de Marseille, tout cela est injuste et le jeune joueur recruté cet été mérite d'avoir du temps.

Elye Wahi mérite sa place à l'OM

Marc Libbra, qui sait de quoi il parle puisqu'il était lui-même le buteur en chef de l'OM, il y a une trentaine d'années et connaît la pression qu'il y a sur ce poste, pense qu'Elye Wahi peut être le buteur tant attendu par Marseille, mais qu'il faut vraiment lui laisser un peu de temps plutôt que de le détruire rapidement. « Oui, il a encore des choses à ap­prendre. Moi, j'ai grandi au contact de joueurs comme Völler, Papin, Boksic, Cascarino, Anderson, tu imagines le truc ... Il doit apprendre de joueurs comme Maupay ou Greenwood. Il a le talent, il fait les efforts, il ne triche pas. C'est un faux procès de dire qu'il est nul. Si tu le vois trainer la patte, ne faire aucun effort, tu peux t'interroger. Mais il est de bonne composition. S'il finit la saison à 10-15 buts, ce sera très bien pour une première année. Les supporters ne l'entendront peut-être pas et feront la comparaison avec San­chez et "Aubame", mais ce ne sera pas sérieux », explique l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille.

Le match OM-Angers de vendredi soir permettra d'en savoir plus sur les intentions de Roberto De Zerbi à l'encontre de l'ancien Lensois. Car si face à la lanterne rouge de Ligue 1, et au Vélodrome, l'entraîneur choisit de faire débuter Neal Maupay plutôt qu'Elye Wahi alors un premier message passera. Si au contrat ce dernier débute, alors cela veut dire que l'entraîneur italien n'a que faire des réseaux sociaux et qu'il souhaite durablement installer le joueur de 21 heures.