OM : Zéro offre pour Strootman, le comptable de Marseille enrage

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis son rachat par Frank McCourt, l'Olympique de Marseille a du mal à se positionner concernant sa gestion du mercato. Il est vrai que l'absence d'un ticket pour la Ligue des champions a plombé les rêves du milliardaire américain et de Jacques-Henri Eyraud, les deux hommes ayant prévu de lâcher un maximum d'argent très rapidement afin de s'assurer ainsi une place dans la lucrative C1. Et en plus l'UEFA a rapidement mis un terme à l'expérience marseillaise en exigeant que les comptes reviennent dans une zone de déficit plus raisonnable. Seul souci pour l'OM, il est impossible d'annuler certains contrats extrêmement généreux sur le plan salarial signés ces dernières années, avec évidemment en haut de la pile celui de Kevin Strootman, payé 540.000 euros par mois.

Même si les supporters marseillais espèrent toujours que le joueur néerlandais justifiera son prix, les responsables de l'Olympique de Marseille tentent eux de lui trouver une porte de sortie. Pas de bol, pour l'instant personne n'envisage de s'offrir Kevin Strootman affirme La Provence. « Que les supporters de l'OM se rassurent : les émoluments mensuels démesurés pour les renforts, c'est terminé pour un petit moment. Enfin, a priori. Andoni Zubizarreta galère déjà assez pour se débarrasser des Olympiens jouissant d'une rémunération excessive. Aucune offre n'est, à ce propos, parvenue pour le Néerlandais à la fiche de paie XXL. L'OM ne risque pas de creuser encore un peu plus son déficit en proposant à nouveau des appointements surdimensionnés, à l'heure où la moindre économie est applaudie dans les bureaux du bâtiment administratif de la traverse de la Martine », précise le quotidien régional, visiblement agacé par la situation de Kevin Strootman.