OM ‍: Elye Wahi au PSG, la terrible vengeance

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A l’été 2023, le PSG a fait le choix de miser sur Bradley Barcola pour renforcer son attaque. Mais le choix numéro un du club parisien se portait sur Elye Wahi, dont le transfert a été bloqué par Jorge Mendes.

Transféré à l’Olympique de Marseille l’été dernier contre 25 millions d’euros en provenance du RC Lens, Elye Wahi vit un début d’aventure compliqué dans la cité phocéenne. Le buteur de 21 ans ne s’est pas encore imposé comme un titulaire, mais l’OM se montre patient à l’égard d’un joueur dont le potentiel ne fait aucun doute en interne. Ce ne sont pas les dirigeants du Paris Saint-Germain qui vont démentir ceux de Marseille sur ce coup car à l’été 2023, avant que l’international espoirs file à Lens, le PSG a manifesté son intérêt pour le recruter. Lancé dans un projet basé sur le recrutement de jeunes espoirs à fort potentiel, Luis Campos avait fait d’Elye Wahi son choix n°1 pour renforcer l’attaque parisienne, révèle Romain Molina dans sa dernière vidéo sur YouTube.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELYE WAHI (@e.wahi7)

Avant de signer Bradley Barcola, la piste prioritaire du PSG menait à Wahi, et le transfert était proche d’être ficelé grâce aux excellentes relations entre l’état-major du Paris Saint-Germain et Louis Nicollin, le président de Montpellier. Un accord avait quasiment été trouvé, mais Jorge Mendes, ancien agent d’Elye Wahi, a tout fait capoter. Selon le journaliste, le super-agent portugais a décidé de se venger de sa séparation avec le joueur de 21 ans en faisant capoter son transfert. Pour mener à bien sa mission, Jorge Mendes a répandu des rumeurs sur Elye Wahi auprès de nombreux clubs.

Jorge Mendes a fait capoter la signature de Wahi au PSG

Des bruits de couloir qui sont bien sûr allés jusqu’aux oreilles des dirigeants parisiens, ce qui était précisément le but recherché. Dans l’incertitude par la suite, le PSG n’a pris aucun risque en se retirant du dossier Elye Wahi et en misant plutôt sur Bradley Barcola, un joueur étrangement représenté par… Jorge Mendes. Une histoire rocambolesque quand on sait qu’un an plus tard, c’est à l’Olympique de Marseille que le jeune attaquant né à Courcouronnes a atterri. Mais nul doute que ce transfert avorté dans la capitale française a perturbé Elye Wahi à l’été 2023, ce qui ne l’a pas mis dans les meilleures conditions à son arrivée du côté du RC Lens où, malgré quelques coups d’éclat, il ne se sera jamais véritablement imposé.