OM ‍: Elye Wahi arrive, Longoria lui promet du sport

Par Corentin Facy

Elye Wahi est arrivé lundi soir à Marseille et va s’engager en faveur de l’OM. Un transfert qui ne met pas fin au mercato olympien car Pablo Longoria cible toujours Youssoufa Moukoko et Jonathan Rowe, ses futurs concurrents.

Très actif depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille n’a pas encore terminé de rebâtir son secteur offensif. Les travaux avancent bien pour le maître d’oeuvre Pablo Longoria, qui a ficelé lundi la signature d’Elye Wahi en provenance du RC Lens pour 25 ME plus 5 ME de bonus. Un transfert qui met définitivement un terme à la piste Eddie Nketiah, pour qui l’OM n’aura jamais été proche de s’entendre avec Arsenal sur le montant de la transaction. Avec le futur ex-Lensois, l’Olympique de Marseille tient son nouveau n°9, à quelques jours de son premier match de Ligue 1 sur la pelouse de Brest. Mais l’état-major olympien n’en a pas terminé avec le secteur offensif puisque selon les informations de La Minute OM, deux dossiers sont toujours ouverts, ceux de Youssoufa Moukoko et de Jonathan Rowe.

Le compte insider affirme que ces deux dossiers ne sont pas liés à celui d’Elye Wahi et que le transfert de l’international espoirs français en provenance du RC Lens ne remet pas en cause les potentielles venues de l’attaquant du Borussia Dortmund et de l’ailier de Norwich. En ce qui concerne Moukoko, la presse allemande affirme ces dernières heures que le BVB ne souhaite faire aucun cadeau au joueur, qui ne partira qu’en cas d’offre de prêt avec une option d’achat fixée au minimum à 20 ME. Des conditions sur lesquelles l’OM ne s’est pas encore aligné, mais le jeune international allemand (19 ans) est un joueur que Roberto De Zerbi apprécie et Marseille pourrait donc faire l’effort pour se rapprocher des attentes du récent finaliste de la Ligue des Champions.

L'OM négocie toujours pour Moukoko et Rowe

Pour Jonathan Rowe, qui sort d’une saison aboutie à Norwich City en Championship avec 13 buts, la situation est différente. Le natif de Londres (21 ans) n’a plus qu’un an de contrat chez les Canaris et son départ ne fait plus aucun doute. Selon les informations du Telegraph, une première offre de l’Olympique de Marseille estimée à 12 ME a été refusée par Norwich, qui négocie également avec Leeds United, un autre club de D2 anglaise. Dans ce dossier, l’OM a déjà convaincu le joueur, qui souhaite évoluer en Ligue 1 sous les ordres de Roberto De Zerbi. La question est maintenant de voir si Pablo Longoria acceptera de se rapprocher des exigences de Norwich, qui pourrait craquer en se rapprochant des 20 ME bonus compris.

Ces deux dossiers prouvent en tout cas que malgré la signature d’Elye Wahi, l’OM est toujours actif dans ce mercato et souhaite toujours se renforcer en attaque pour le plus grand plaisir des supporters… et de Roberto De Zerbi.