OM : Elles sont où les recrues ? Des joueurs commencent à flipper

En ce début de préparation, les matchs amicaux de l’Olympique de Marseille se déroulent loin de la Provence, avec le choix d’un stage britannique pour rechercher un climat plus doux et une certaine tranquillité de travail. Si le club phocéen possède un nouvel entraineur en la personne d’André Villas-Boas, l’effectif est le même. Seule l’incorporation de quelques jeunes, le départs des éléments en fin de contrat et de Lucas Ocampos, modifient la donne. Aucun nouvel arrivant, et surtout aucune recrue en approche, ce qui fait quand même léger pour un club de cet acabit, qui possède certes un effectif avec du talent et n’aura pas de participation européenne nécessitant de doubler tous les postes. Et cette situation, certains commencent à mal la vivre selon La Provence, pour qui l’immobilisme de l’OM provoque des soubresauts dans le vestiaire.

« Il faut, surtout, convaincre tout le monde que des jours meilleurs sont attendus. Car des cadres, et non des moindres, s’interrogent sur la compétitivité de l’équipe et ne seraient pas décidés à poursuivre l’aventure dans un tel contexte », explique ainsi le quotidien régional, qui met le doigt sur le cœur du problème. A savoir que c’est justement le départ d’un ou deux cadres qui pourrait débloquer le marché des transferts de l’OM…