OM : Joao Miranda fait rêver Zubi au mercato, mais...

Dans : OM, Mercato, Monaco.

Le mot est faible, mais l’Olympique de Marseille est en très grand froid avec Adil Rami, qui fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, avec une possible procédure de licenciement. Autant dire que le champion du monde, qui avait déjà connu une saison très difficile, n’est pas particulièrement considéré comme un pion essentiel pour la saison prochaine. Mais avec les départs de Rolando et d’Hubocan, sans compter Abdennour, l’OM n’a plus tant de choix que cela en défense central. C’est pourquoi Andoni Zubizarreta regarde pour d’éventuels bons plans. Et le directeur sportif provençal a un œil du côté de l’Inter Milan, où la concurrence est féroce dans ce secteur de jeu, révèle Alfredo Pedulla.

C’est pourquoi Joao Miranda est envoyé vers la sortie, surtout avec l’arrivée de Diego Godin. Le Brésilien n’a plus qu’un an de contrat, mais possède surtout un salaire très encombrant puisqu’il émarge à 3,5 ME par an. Si son transfert sera vraisemblablement abordable, c’est au niveau de la paye que cela pourrait coincer. A chacun donc de faire un effort, pour amener ce joueur d’expérience à encadrer Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. A noter que Monaco a également pris des renseignements au sujet de celui qui avait tenté sa chance en France sans succès du côté du FC Sochaux au début de sa carrière, en 2005-06.