OM : Egoïste et un peu menteur, Riolo accuse Thauvin

Dans : OM, Mercato.

Dans cette semaine sans match pour Marseille, Florian Thauvin savait probablement ce qu’il faisait en confiant clairement ses envies d’ailleurs si jamais l’Olympique de Marseille ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Cette confidence a forcément fait du bruit, car jusqu’à présent, l’ailier champion du monde n’avait jamais mis une telle pression au sujet de son avenir. Pour Daniel Riolo, « Flotov » aurait mieux fait de se taire, car cette sortie est non seulement maladroite par rapport au niveau de l’OM et de ses coéquipiers, mais il s’agit en plus d’un coup de pression qui ne se vérifiera pas forcément en fin de saison au mercato.

« Je n’aime pas ce genre de déclarations. Je comprends évidemment qu’il soit ambitieux, je comprends qu’il ait envie de jouer la Ligue des Champions. Il peut penser ce genre de choses, mais de là à afficher aussi clairement son individualisme qui consiste à dire « j’estime que je suis assez fort pour jouer dans un club plus fort que l’OM, sauf si l’OM veut bien se renforcer et si mes coéquipiers veulent bien se bouger le cul pour être aussi forts que moi et qu’on aille en Ligue des Champions ensemble, sinon je ne resterai pas ». En plus, il y a une partie de mensonges, dans ce qu’il dit, puisque si à la fin de la saison il y a une offre importante d’un club étranger qui joue la Ligue des Champions, il aura envie de partir, il ne voudra pas rester à l’OM », a prévenu le consultant de RMC, persuadé que Thauvin, désireux de prendre une revanche avec le championnat anglais, pourrait partir même si Marseille venait à décrocher le podium en Ligue 1.