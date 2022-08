OM : Dybala et Depay, les énormes coups tentés par Longoria !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’une star pour donner de l’envergure à son mercato, Pablo Longoria a accueilli mardi soir Alexis Sanchez.

Sur les coups de 21 heures mardi soir, Alexis Sanchez a été accueilli comme une rockstar par les supporters de l’Olympique de Marseille. Près de mille personnes étaient présentes à l’aéroport de Marignane afin de souhaiter la bienvenue à l’international chilien. Il faut dire que cela fait bien longtemps que les supporters de l’OM n’avaient pas vibré à ce point et que leurs dirigeants ne leur avaient pas ramené un joueur d’un tel calibre. Dans la journée de mercredi, Alexis Sanchez passera sa visite médicale au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus et si tout est normal, l’ex-attaquant de l’Inter, du FC Barcelone ou encore de Manchester United et d’Arsenal signera un contrat d’un an plus une année en option en faveur de l’Olympique de Marseille. Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend par ailleurs que le club phocéen aurait pu accueillir une autre star, plutôt qu’Alexis Sanchez, plus tôt durant ce mercato.

Longoria a tenté Dybala et Depay avant Alexis Sanchez

Communiqué officiel | Alexis Sánchez — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2022

En effet, avant de foncer sur l’international chilien de l’Inter Milan, le président marseillais Pablo Longoria a tenté sa chance pour faire venir Paolo Dybala (AS Roma, ex-Juventus) ou encore Memphis Depay (FC Barcelone). Le président de l’Olympique de Marseille a toutefois compris assez rapidement que ces deux dossiers étaient très compliqués à mener à leur terme et ne s’est ainsi pas éternisé. Il a superbement rebondi en se rapprochant de l’entourage d’Alexis Sanchez, qui a fait comprendre à Pablo Longoria que le Chilien allait résilier son contrat avec l’Inter Milan. Ensuite, l’opportunité de recruter un tel joueur, libre et donc pour zéro euro, était trop belle pour le président de l’Olympique de Marseille. A en croire le quotidien national, Alexis Sanchez touchera 4 millions d’euros bruts à l’année, sans compter des bonus et une prime à la signature. Un confortable salaire qui ne fera toutefois pas d’Alexis Sanchez le joueur le mieux payé de l’effectif cette saison puisqu’il s’agira de Jordan Veretout, qui dispose d’une base fixe plus importante dans le très beau contrat qu’il a signé avec l’OM la semaine dernière.