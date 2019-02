OM : Dugarry interdit à Eyraud de négocier avec Balotelli

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après des mois de négociations, Mario Balotelli s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille dans le courant du mois de janvier. Une arrivée attendue par les supporters phocéens, qui ne doivent néanmoins pas trop s’attacher au charismatique buteur italien, lequel sera libre fin mai puisque Jacques-Henri Eyraud a décidé de lui faire signer un bail extrêmement court. En attendant une prolongation de contrat ? C’est possible. Mais pour Christophe Dugarry, le président marseillais a eu totalement raison de ne pas s’engager sur le long terme avec l’ancien attaquant de l’OGC Nice, loin d’être fiable selon "Duga".

« Prolonger Balotelli ? C'est bien trop tôt ! S'il y a un joueur qui a montré depuis le début de sa carrière qu'il manquait de régularité... Il a été un tout petit peu plus régulier du côté de Nice, mais non, c'est beaucoup trop tôt. Je pense qu'il faut apprendre à connaître le garçon, communiquer avec lui. Moi, je ne sais toujours pas ce qu'il veut faire dans sa carrière ce garçon. Il change de club tous les six mois. Même si je comprends que d'être dirigeant, c'est anticiper les choses, je n'aime pas quand on est dans la culture de l'urgence. Je trouve que ça n'a pas de sens. Sur ce qu'il m'a montré depuis le début de sa carrière, je lui fais un CDD tous les six mois » a confié l’animateur de Team Duga sur RMC Sport. Reste que pour l’instant, Mario Balotelli fait l’unanimité à Marseille avec trois buts en autant de titularisations. A ce rythme-là, il aura beaucoup de prétendants cet été… dont l’OM.