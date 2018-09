OM : Dugarry demande à Garcia d'arrêter ce délire tactique

Dans : OM, Ligue 1.

Avec la blessure d’Adil Rami, l’entraîneur phocéen Rudi Garcia avait décidé de titulariser Luiz Gustavo en défense centrale contre Lyon.

Pas de chance pour l’OM, l’international brésilien a sombré, livrant l’une de ses pires prestations sous le maillot bleu et blanc. A l’évidence, il semble assez urgent de remettre l’ex-joueur de Wolfsburg à son véritable poste, c’est-à-dire au milieu de terrain. C’est ce que réclament les supporters de l’OM, mais pas seulement. Sur RMC, Christophe Dugarry a supplié Rudi Garcia « d’arrêter le bricolage ».

« Luiz Gustavo ne peut pas jouer en défense centrale, il faut arrêter avec ça. Alors il peut te rendre service sur un ou deux matchs, pourquoi pas (…) Mais je trouve qu’il n’a pas les réflexes du défenseur. On sent qu’il est en retard, qu’il se tourne, qu’il ne ferme pas les jambes quant il faut… Il y a plein de petits détails qui font que ce n’est pas un défenseur. C’est un remarquable joueur, mais il faut qu’il joue au milieu de terrain. Sinon, c’est du bricolage » a expliqué le champion du monde 1998, pour qui Luiz Gustavo gâche clairement son talent en défense centrale. Reste que pour le match de mercredi soir face à Strasbourg, Rudi Garcia sera privé de Duje Caleta-Car (suspendu) et d’Adil Rami (blessé). Le Brésilien a donc de grandes chances de rester en défense…