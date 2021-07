OM : Ça bouge pour la prochaine pépite de Longoria

Dans : OM.

Pablo Longoria continue de chercher à peaufiner l’effectif pour la saison à venir, et le président de l’OM a toujours envie de dénicher la prochaine pépite.

Ce mercredi, la rumeur de l’intérêt du club olympien pour le jeune Adam Karabec (18 ans), s’est propagée en Provence. Le meneur de jeu est en train d’exploser avec le Sparta Prague, et n’est pas encore allé au bout de son potentiel selon de nombreux observateurs. Cet intérêt révélé n’est en tout cas pas récent. Car l’OM a déjà tenté de faire venir Karabec au début du mois de juillet, avec une offre rejetée par son club formateur. Le média tchèque Sport affirme qu’une proposition « alléchante » effectuée par le club marseillais a été refusée par le Sparta Prague, qui a plusieurs jeunes joueurs courtisés en Europe, mais entend les conserver encore une année. Pour aider l’équipe à être performante, et aussi les valoriser encore plus s’ils continuent à progresser.

Une tactique voulue par l’ancien magicien Tomas Rosicky, désormais directeur sportif du club praguois, pour aller chercher le titre national qui est allé chez le voisin du Slavia la saison passée. Mais au sein du Sparta, on sait que l’OM pourrait bien revenir à la charge, et se montrer convaincant. « Peut-être que personne ne partira, mais nous savons très bien que les valeurs des joueurs comme Hlozek, Karabec, Vitik ou Krejci sont extrêmement intéressantes pour les finances de notre club à l’avenir », a confié l’ancien meneur de jeu du Borussia Dortmund et d’Arsenal, qui sait qu’il sera difficile de dire non si l’OM venait à réaliser une offre encore plus conséquente pour son jeune meneur de jeu. Reste à savoir si Pablo Longoria, qui cherche à faire venir un milieu offensif et bute sur les dossiers Amine Adli et Thiago Almada, va finalement décider de tout miser sur Adam Karabec.