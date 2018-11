OM : Drogba un imposteur ? MacHardy accuse !

Dans : OM, Ligue 1.

Pour Jonatan MacHardy, il n'y a pas photo entre Didier Drogba et Mamadou Niang du côté de l'Olympique de Marseille.

Jeudi, après une ultime saison chez les Phoenix Rising, en D2 américaine, Didier Drogba a officiellement annoncé la fin de sa carrière. À 40 ans, c'est donc une légende du football africain qui a tiré sa révérence. Autant dire que cette fois, l'ancien attaquant ivoirien ne reviendra pas à Marseille. Une rengaine qui s'est souvent répétée au fil des années depuis son départ de l'OM, mais qui a fini par soûler les supporters phocéens. Jonatan MacHardy en tête, lui qui estime que l'Éléphant n'a pas été le meilleur avant-centre de Marseille durant les années 2000, malgré une saison 2003-2004 fantastique avec 32 buts marqués en 55 matchs.

« Quel est le plus grand attaquant marseillais des années 2000 ? Drogba ? Non, c'est Mamadou Niang ! Drogba, c'est une aventure de vacances, il est resté qu'une saison. Et Niang, c'est ta femme qui est restée pour te donner des enfants. Drogba, il a tout gâché avec son cinéma. Je reviens, je reviens pas. Il en a trop fait. C'est pas la femme qui est partie avec un autre mec, c'est celle qui t'allumes toutes les années en disant qu'elle va peut-être revenir avec toi. À la fin, on n'était pas dupe... », a balancé, sur RMC, le journaliste, qui pense donc que Niang, auteur de 100 buts avec l'OM entre 2005 et 2010, et même Gignac surpassent Drogba dans l'histoire récente de Marseille. Un choix qui s'explique plus par l'attitude de Drogba, qui n'a cessé de clamer son envie de revenir à Marseille, sans jamais joindre la parole aux actes.