OM : Drogba futur coach de Marseille, il ne dit pas non

Encore une fois questionné sur un potentiel retour à l'Olympique de Marseille, Didier Drogba ne dit toujours pas non, mais plus dans un rôle de joueur...

À 40 ans, et après une fin de carrière chez les Phoenix Rising aux USA, Didier Drogba a décidé de prendre sa retraite de footballeur professionnel. Mais ce n'est pas pour autant que la légende vivante du football africain a envie de quitter le monde du ballon rond. Bien au contraire. Déjà bien occupé dans son nouveau costume d'ambassadeur de Chelsea, pour qui il a récemment réalisé une tournée de promotion en Asie, l'ancien attaquant se voit bien revenir sur les terrains un jour. Du côté de l'OM, où il a particulièrement marqué les esprits des supporters lors de sa fameuse saison 2003-2004 ? Pourquoi pas répond Drogba...

« Je ne suis pas quelqu’un qui peut rester chez lui sans rien faire. Je vais prendre un petit peu de vacances pour essayer de réfléchir, pousser ma réflexion et prendre les décisions quant à mon avenir. J’ai déjà deux-trois options, maintenant il faut que je prenne la bonne. Un retour à l'OM ? Pendant dix ans, on m’a posé la question pour un retour en tant que joueur et maintenant c’est la question en tant qu’entraîneur. Il va falloir que je décide si vraiment coacher c’est ce qu’il y a de mieux pour moi, si je suis prêt à repartir pour pas mal d’années dans ce rôle-là. Ça fait partie des décisions que je dois prendre. Mais avec l’expérience, les 20 ans de carrière, les coachs que j’ai pu côtoyer, les joueurs que j’ai pu affronter et ceux avec qui j’ai joué, c’est sûr qu’il y a quand même une certaine expertise qui me fait réfléchir et me dire ‘pourquoi pas ce rôle-là ?’ », a avoué, sur RMC, l'ancienne gloire de l'OM, qui va, avant toute chose, devoir apprendre le métier de coach loin de Marseille, où Rudi Garcia est de toute façon bien installé après une prolongation de contrat jusqu'en 2021.